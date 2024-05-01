رئيس أزهر سوهاج يشهد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير ويكرم المشاركين

شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م على مستوى معاهد المنطقة، وقام بتكريم المشاركين في المسابقة، والمعلمة الفائزة في مسابقة "المعلمة القدوة " لهذا العام.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للمنطقة خلال زيارته سير إجراءات المسابقة، واطمأن فضيلته على الإلتزام بالقواعد المقررة، والعمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المشاركين، وعقب الإنتهاء من الإختبارات قام رئيس المنطقة بتكريم التلاميذ المشاركين في المسابقة، وكذلك منى عمر، معلمة رياض الأطفال بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الفائزة في مسابقة "المعلمة القدوة" لهذا العام.



ومن الجدير بالذكر أنه قام بتنظيم مسابقة "الأزهري الصغير" إدارة رياض الأطفال برئاسة الدكتورة لبنى السيد علي، بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم برئاسة الدكتور كمال فايز، والكمبيوتر التعليمي برئاسة إبراهيم عبد الرؤوف، وبحضور الدكتورة ناهد شراقة، الموجه العام لرياض الأطفال، وتستهدف الإهتمام بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.



وفي سياق آخر واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، متابعاته الميدانية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل الثانوي بمعاهد طهطا الأزهرية.

وتفقد رئيس المنطقة يرافقه الدكتور بشير عبد الله، موفد قطاع المعاهد وبحضور إلهام قناوي، وكيل إدارة طهطا لجان بنين وفتيات شطورة التابعة لإدارة طهطا الأزهرية شمال محافظة سوهاج، حيث قام فضيلته بالمرور على لجان الامتحانات والاطمئنان على سير وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية ومطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية.