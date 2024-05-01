محافظ شمال سيناء يؤكد على اهتمام الدولة بإعادة الحياة إلي طبيعتها بسيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء علي اهتمام الدولة بإعادة الحياة الي كامل طبيعتها في مدن محافظة شمال سيناء وخاصة مدينتي الشيخ زويد ورفح، من خلال إعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق إقامة تجمعات سكنية جديدة وإعادة تأهيل وبناء المنشآت الحكومية لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب وبدأ صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

وأشار المحافظ خلال لقاء جماهيري مع عواقل ومشايخ وأهالي الشيخ زويد، في حضور صالح أبو هولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ومديري المديريات والإدارات المركزية المعنية، الي استمرار المحافظة في صرف التعويضات للمواطنين المضارين.

وقال المحافظ أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت مبلغ 40 مليون جنيه لرفع كفاءة عدد من المنازل والوحدات السكنية التي اضيرت بالقرى العائدة بالشيخ زويد، بجانب تخصيص 5 سيارات فنطاس لتوفير المياه للمواطنين في مختلف القرى والتجمعات، موجها الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على هذه الجهود.

وأعلن المحافظ عن إقامة عدد من التجمعات السكنية في الشيخ زويد، بجانب إقامة عمارات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاقتصادي، مؤكدًا علي إنشاء محطات لتحلية المياه في مختلف القرى والتجمعات.

وأشار المحافظ الي رفع كفاءة عدد 130 وحدة سكنية بالشيخ زويد بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بينها 20 منزل بدوي في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية بقرية الخروبة و40 وحدة سكنية بقرية الجورة و40 وحدة سكنية بقرية قبر عمير، بتكلفة 32 مليون جنيه، حيث يبلغ متوسط تكلفة الوحدة الواحدة 246.1 ألف جنيه.

ولفت المحافظ الي افتتاح إدارة تموين الشيخ زويد بتكلفة 8.6 مليون جنيه، حيث يحتوي المبني على إدارة تموين الشيخ زويد ومركز خدمة ومخزن ومنفذ بيع للشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك لتقديم خدمات خاصة بالبطاقة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجانب بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار المحافظ الي افتتاح مدرسة الفارابي للتعليم الأساسي في قرية الجورة بالشيخ زويد بتكلفة 11.1 مليون جنيه على مساحة 2185 متر مربع، حيث تضم عدد من الفصول الدراسية ومعامل وفراغات تكميلية وملعب ومساحة للتوسعات المستقبلية.

وأعلن المحافظ عن تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل المواطنين من المدينة الي مختلف القري والتجمعات تيسيرًا علي المواطنين والعاملين وطلبة المدارس.

من جانبهم وجه مشايخ وعواقل الشيخ زويد الشكر والتحية الي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي الجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة علي ارض سيناء بجانب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة.

كما وجه المشايخ الشكر الي محافظ شمال سيناء علي الاهتمام بالمواطن البسيط وتقديم الخدمات المتنوعة وإعادة تأهيل وافتتاح المنازل والوحدات السكنية وافتتاح المشروعات الخدمية.