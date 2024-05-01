رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالإسماعيلية يطالب بالسيطرة على الأسعار بالاسواق

طالب غريب حسان رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية بالعمل للسيطرة على أسعار المحاصيل الزراعية بالأسواق العامة وأكد ان ذلك يستدعي توفير قاعدة معلومات دقيقة لحجم إنتاج واستهلاك المحاصيل ورسم خريطة الزراعة في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الإسماعيلية التجارية اليوم بحضور عدد تجار سوق الجملة بالمستقبل و جلال ابو الطاهر نائب أول الغرفة واسامة العدوي نائب ثائب ثان ورئيس لمناقشة وتذليل العقبات التي قد تواجه التجار في سوق الجملة « المستقبل».

وأكد جلال الطاهر نائب اول الغرفة التجارية بالإسماعيلية على توجيهات القيادة السياسية المستمرة بشأن ضرورة بحث مقترحات زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية المختلفة للحفاظ على ضبط السوق في الفترة القادمة في ظل التغيرات المناخية العالمية، والحفاظ على زيادة معروض كافة السلع الزراعية لاستمرار ضبط السوق.

وخلال الإجتماع، تقرر تحديد موعد لإنعقاد جلسة مشتركة بين مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة سوق الجملة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.

كما أكد علي العكرمي سكرتير الغرفة، أنه من المتوقع أن تشهد هذه الفترة انخفاض ملموس لأسعار الخضراوات والفاكهة علي مستوي محافظة الإسماعيلية.



حضر الإجتماع، بدري فهمي جاد الكريم نائب أول الشعبة، محمد فرج الله نائب ثاني الشعبة، علي ابراهيم العكرمي سكرتير الشعبة، والاعضاء كلا من احمد محمود محمد اسماعيل، ابراهيم حسن احمد علي، شحات مبارك محمد حسب الاه، رمضان خضري سعد، علي جمال هاشم، احمد تهامي محمد محمود.

وتشهد أسواق الخضر والفاكهة خلال الفترة الحالية تذبذب في الأسعار وتباين داخل الأسواق العامة والجملة .ويشتكي المواطنوان من ارتفاع أسعار الفاكهة خلال الفترة الحالية.