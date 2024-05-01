محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة غرب الفيوم

بدأت مديرية التربية والتعليم بالفيوم المراجعات المجانية النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وقد نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فى جميع المواد الدراسية، و تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية. وتقديم المحاضرات بقاعة مسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات بغرب الفيوم.

وقدمت ادارة المديرية الشكر المعلمين المشاركين فى تقديم المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية على مستوى إدارة غرب الفيوم التعليمية.

مسابقة التصوير الفنى

ومن جهه اخرى نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تنمية مادة التربية الفنية) مسابقة التصوير الفني على مستوى الجمهورية ، للعام الدراسي 2024/2023 , وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الفنية) في المسابقة ، وحققت المركز السادس والعاشر على مستوى الجمهورية , فازت الطالبة مارينا فادي جرجس جادالله - مدرسة سميرة غبور بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، بالمركز السادس على مستوى الجمهورية (المرحلة الابتدائية)

كما فازت التلميذة مي حمادة محمد حسن - مدرسة الأمل للصم بشرق الفيوم ، بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية (مرحلة التربية الخاصة)

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في مسابقة التصوير الفني، وقدمت شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و فاطمة إبراهيم موجة عام التربية الفنية، وفريق العمل المشرف على الطلاب بمدرستي الأمل للصم بنات ، وسميرة غبور ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة في جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

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