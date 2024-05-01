مجمع الإسماعيلية الطبي يحصل على الإعتماد الدولي JCI

أعلن الدكتور محمد سامي مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على "الاعتماد الدولي JCI "

وأكد سامي ان ذلك يعد إضافة لسجل الإنجازات الذي تحققه هيئة الرعاية الصحية، وانعكاس لمدى التطور والتقدم الذي تحقق في مجال الرعاية الصحية في مصر.

وأضاف سامي ان الاعتمادات الدولية التى حصلنا عليها من مختلف الجهات الرائدة في مجال الرعاية الصحية نتيجة لجهود فريق العمل المستمرة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم رعاية متميزة للمرضى

ووجه مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية رسالة لفريق العمل الطبي والاداري جاء فيها " فلنمض قُدمًا معا على المسار الصحيح ومنافسة المراكز الطبية العربية والعالمية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة وحرصها الدائم على الوصول لأعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية، وفي ضوء تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الشاملة المستدامة مصر 2030"ومن هذا المنطلق نؤكد أننا دائما ملتزمون بالاستمرار في تحقيق المزيد من الاعتمادات وتعزيز مكانة مصر في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت مؤخرا نجاح معامل مجمع الإسماعيلية الطبي، في الحصول على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك (EGAC)، والمعترف بيها عالميًا، ليصبح المعمل ونتائج التحاليل معترف بها دوليًا على مستوى العالم

فيما تم الاعلان عن نجاح اعتماد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك باجتياز معايير الاعتماد القومية (GAHAR) والمعترف بها دولياً من المنظمة الدولية للجودة الاسكوا (ISQua).