سعر الدقيق صباح اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة

سعر الدقيق اليوم الاربعاء عند التاجر.. شهد سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الاربعاء لدى تاجر الجملة، استقرارًا، وثبت سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى نحو 14,000 جنيه للطن.

أسعار الدقيق اليوم.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق بينما ارتفعت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2024.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق والردة، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على أسعار السلع في الاسواق المصرية، كـ الخضروات والفاكهة والذهب والفضة واسعار العملات والدولار واسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء بصفة عامة، لاسيما أسعار الدقيق والردة، التي تهتم الوفد بنشر اسعارها اليوم لعرض اخر المستجدات على ساحتها عند التاجر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الدقيق اليوم في مصر اليوم الاربعاء

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,000 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 13,800 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,000 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن