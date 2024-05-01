توزيع لحوم مجاناً على 500 أسرة بكنيسة مارجرجس ومار مرقس الكبرى بمنفلوط

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط احتفالية كبرى لتوزيع عدد ألف كيلو لحوم مجانأ على غير القادرين بكنيسة مارجرجس بقرية بني سند وكنيسة مار مرقس الكبرى بقرية ببنى عديات البحرية بمركز فى محافظة أسيوط.

جاء ذلك في ظل توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وقال مجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط إنه تم توزيع عدد ألف كيلو لحوم على 500 أسرة من الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا من المسحيين بقرى عزبة كوم الدباينه وعزبه خزام وعزبة الرهبانيه و بنى عدي وعزبة بنى عدي البحرية وعزبة زرزاره بمركز منفلوط مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة مضيفاً أن الجمعية بمحافظة أسيوط نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.