ارتفاع أسعار الأرز الشعير صباح اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة

سعر طن الأرز الشعير اليوم.. شهدت أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الاربعاء عند التاجر وفي الاسواق المصرية، تباينا، بين الارتفاع والانخفاض، وارتفعت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة"، بالأسواق المحلية ليسجل نحو 16,200 جنيه للطن.

ورغم حالة عدم الاستقرار في أسعار الأرز اليوم عند التاجر، إلا أنها تواجه ثباتًا لدى المستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع معارض ومنافذ أهل رمضان بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ورغم حالة عدم الاستقرار في أسعار الأرز اليوم عند التاجر، إلا أنها تواجه ثباتًا لدى المستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع معارض ومنافذ أهل رمضان بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار مختلف السلع بالاسواق المصرية والمحلية، لاسيما أسعار الارز والشعير، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الارز والشعير اليوم الاربعاء في اسواق الجملة

أرز الشعير

ارتفعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل نحو 16,200 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ارتفاعًا ليبلغ سعر الطن نحو 15,200 جنيه.

الأرز الأبيض

كما وصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى نحو 25,000 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» استقرارًا لنحو 24,000 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو اليوم، خلال التعاملات، نحو 35 جنيهًا للمستهلك.