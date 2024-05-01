تعليم الفيوم يحصد المركز الأول والثاني جمهورية في العاب القوى للمرحلة الثانوية بنين

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الرياضية) في بطولة العاب القوى للمرحلة الثانوية بنين على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وحصد طلاب الفيوم، عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

الطلاب الفائزون فى المسابقات

فاز الطالب محمد فوزي - المدرسة الرياضية بنين بالفيوم ، بالمركز الأول في سباق ١٥٠٠متر، على مستوى الجمهورية.

وفاز الطالب زياد شريف - المدرسة الرياضية بنين بالفيوم ، بالمركز الأول في سباق ١٠٠٠٠متر مشي، على مستوى الجمهورية.

وفاز الطالب محمد عويس - المدرسة الرياضية بنين بالفيوم ، بالمركز الثاني في سباق ٥٠٠٠متر ، على مستوى الجمهورية.



وفاز الطالب يوسف بدر - المدرسة الرياضية بنين بالفيوم ، بالمركز الثاني في سباق ٨٠٠متر ، على مستوى الجمهورية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، وقدمت رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة الرياضية بنين بالفيوم، و رضا فاروق مدير المدرسة الرياضية بنين ، والكابتن مصطفى المراكبي مدرب فريق ألعاب القوى وفريق العمل بالمدرسة ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة المتميزة والمشرفة لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.

كما قدمت وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير الى هشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

IMG-20240501-WA0051

IMG-20240501-WA0054