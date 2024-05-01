محافظ أسيوط يناقش آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023-2024 بالقوصية وأبنوب

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات بشأن تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية 2023/2024 بمركزي القوصية وأبنوب الجاري تنفيذها وفقاً للمواصفات والمعايير والاشتراطات الفنية المقررة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة بناءًا على تعليمات الحكومة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقاً للامكانات المتاحة والعمل على تحقيق اقصى استفادة من المشروعات التي تم طرحها بالخطط الاستثمارية تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

... جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة مع المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ومجدي ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام.

وقد تناول اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي القوصية وأبنوب والقرى التابعة لهما والمراحل التي وصلت إليها ، والاجراءات والبنود التي تم اتخاذها لتنفيذ باقي المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية خلال الفترة القادمة في هذا الشأن خاصة مع الربع الرابع والأخير للخطة بالإضافة إلى المعوقات التي تقف أمام نهو الأعمال وافتتاح وتشغيل تلك المشروعات.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المقررة لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل واستكمال باقي الاجراءات والمشروعات المدرجة بالخطة الموضوعة مسبقاً والعمل على تسريع وتيرة العمل بها مشيراً إلى العمل على تقديم خدمات وتطوير آخرى بالقطاعات المختلفة وفقاً للامكانات المتاحة لدينا خاصة في مشروعات دعم الاحتياجات المحلية والإنارة والرصف وانشاء الكباري وتركيب الانترلوك وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات المكيانيكية ومنظومات الإطفاء وغيرها من المشروعات التي تم ادراجها ضمن الخطة الاستثمارية وفقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين لذا علينا تنفيذها في أسرع وقت ممكن.