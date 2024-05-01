خبير اقتصادي: مصر تنتقل من مفهوم العامل إلى التكنولوجي

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف العمال بمفهومة الواسع، حيث إن مصر اهتمت بالعمال الحاليين ومن هم في مرحلة التعليم من الطلاب، والذين سيدخلوا سوق العمل في المستقبل، موضحًا أنه تم الاهتمام بالعمال من خلال الارتقاء بمعيشتهم ودعمهم ورفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه، وهو رقم كبير تجاوز ما كان يطلب.

وأشار “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن مصر تنتقل من مفهوم العامل إلى مفهوم التكنولوجي، موضحًا أنه خلال فترة وجيزة جدًا سيكون مفهوم العامل في ذمة التاريخ ويحل محله مفهوم التكنولوجي، مشددًا على أنه مع افتتاح الجامعات التكنولوجية والمدارس تعد عامل المستقبل لكي يكون قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ويتم الاهتمام بالعمال من خلال توفير فرص التدريب من البرامج وتطوير أداءهم وتطوير الآلات، والذي سيجعلنا مطمئين على أحوال العمالة المصرية.

وشدد على أن انتشار الجامعات التكنولوجية والتي أصبحت جاذبة لقطاع كبير من الشباب، وهو ما يضيف العمل وربط الكيانات التعليمية التكنولوجية بسوق العمل، ومرتبط ببرامج أقرب لسوق العمل وتقدم خريج يناسب سوق العمل.

ونوه بأن الدولة ساعدت العمال بالتدريب وخفض البطالة ورفع الأجور، موضحًا أن الدولة كانت حريصة على خلق فرص عمل من العمالة، وبعد 10 سنوات من الاضطرابات كان صعب أن يتوسع القطاع الخاص وهو ما دفع الدولة لتتصدى وتقوم بالمشروعات والتي ساعدت العمال وخفض معدل البطالة لـ6.9% باستثمارات ضخمة.

وأوضح أن الدولة المصرية عادت مرة أخرى وتشجع القطاع الخاص على استكمال المسيرة الإنتاجية والصناعية بشكل كبير، ويقوم بنشاط أكبر، مؤكدًا أن السوق والإمكانيات والمزايا التنافسية للاقتصاد أصبحت جاهزة للقطاع الخاص لاستكمال المسيرة، مشددًا على أنه في فترة كورونا كان هناك مشكلة كبيرة بإنكماش القطاع الخاص، ولكن الدولة تصدت من أجل العامل بضخ استثمارات حكومية في السوق، والدولة لا تنافس القطاع الخاص وتتدخل في الأزمات لامتصاص البطالة.