محافظ أسيوط يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد العمال

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال والذى تحتفل به الدولة في الأول من مايو كل عام.

وجاء في نص البرقية: فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية" يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة أسيوط وأجهزتها التنفيذية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية فخورين بجهودكم العظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة .. متعكم الله بموفور الصحة و العافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.

كما بعث المحافظ برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وحسن شحاته وزير العمل وجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع عمال مصر الأوفياء بهذه المناسبة سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعلها دائما في تقدم وازدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية.

وأكد محافظ أسيوط أن عيد العمال هو عيد العطاء والإنتاج مطالبًا الجميع بالتكاتف والتفاني في العمل كل في موقعه في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها السيد الرئيس، وذلك من أجل العمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يوفق القيادة السياسية وجميع أعضاء الحكومة لما فيه الخير والرخاء والازدهار والأمان لبلادنا.