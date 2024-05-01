خبيرة اقتصادية: زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات خلال العشر سنوات الماضية

أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن هناك اهتمام كبير جدًا بالعمال في مصر، بزيادة أجور العاملين في الـ5 سنوات الأخيرة، بجانب ايضًا زيادة المخصصات لـ 573 مليار جنيه، والاهتمام ايضًا بحزمة الحماية الاجتماعية.

اهتمام العمال:

وشددت “رمسيس”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدي، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، على أنه كان هناك اهتمام كبير جدًا بالمرأة، مؤكدة أنه زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات شهد زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، حيث إنه تم إصدار قرار بنسبة تمثيل المرأة وهو ما اتاح للمرأة الوجود في مراكز قيادية متقدمة، والاهتمام بالداخلين لسوق العمل.



وأضافت أن الدولة أتاحت للفتيات نظم التدريب والعمل عن بعد، كما اهتمت بمشروعات المرأة والمرأة المُعيلة ومد شبكة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في الدولة، مشيرة إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهة إلى أن الدولة اهتمت أيضًا بالقطاع الخاص وعززت دوره من خلال الشراكات المختلفة بينه وبين القطاع العام.

وفي وقت سابق، أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، انة وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية بلغ معدل المشاركة عالمياً في القوى العاملة 60.8% عام 2023، وبلغ معدل البطالة 5.1% وبلغت نسبة العاملين تحت خط الفقر 6.4% عام 2023.

جاء ذلك في احصائية اصدرها الجهاز بمناسبه اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام ، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

و في مصر:

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، انخفاض نسبة المشتغلين بشكل دائم 64.1% خلال عام 2023 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فإكثر ) مقابل 67.5% خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض حوالى 3.4%.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60,5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023. وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 40.7% خلال عــــام 2023 من إجمــالي المشتغلـين (15 سنة فــإكثر ) .