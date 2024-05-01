الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

آخر مستجدات شقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

شقق سكن لكل المصريين
شقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

تفقد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال أعمال تنفيذ 98 عمارة بمساحة ٩٠ مترا للوحدة بالحي 20، واستكمال أعمال تنفيذ ١٧٨ عمارة بالحي ٢١ بمساحة ٩٠ مترا للوحدة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وذلك في ضوء الاهتمام بالمشروعات القومية بالمدينة وتوفير الخدمات.

وخلال الجولة، أكد المهندس علاء محمد منيع، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال سرعة الانتهاء من التنفيذ طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وبالجودة المطلوبة، وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس علاء منيع، أعمال انشاء مدرسة النيل المصرية الدولية سعة 52   فصلاً للمراحل التعليمية المختلفة، بجانب غرف أنشطة، ومعامل، وشئون إدارية، وكذا أعمال الحضانة المرفقة بالمدرسة والسور، بجانب 3 ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي، حيث تبلغ مساحة الموقع العام 18900 متر مسطح.

وتقع المدرسة فى منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس امام المجاورة 50، وذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية والتعليمية لخدمة أهالي المدينة .

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