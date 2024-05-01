مستشفيات جامعة القناة تعلن جاهزيتها لإستقبال الجرحى الفلسطينين

اعلن الدكتور سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية بالإسماعيلية لإستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

واكد خلال اجتماعه بمجلس الجامعة بمقر رئاسة الجامعة بالإسماعيلية على دور المستشفيات الجامعية في استقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة على مدار الاشهر الماضية وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وفتحت مستشفيات الإسماعيلية التابعة لوزارة الصحة ولجامعة قناة السويس منذ أكتوبر الماضي أبوابها لاستقبال جرحى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم وتترواح إصابات الجرحى بين حروق وكسور وجروح بالغة بانحاء متفرقة من الجسم وتتباين اعمار المصابين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن .

وتقوم الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بجولات تفقدية لمستشفيات المحافظة وتتابع حالة المصابين الفلسطينيين المتواجدين بمستشفى حميات التل الكبير لمتابعة تطور اوضاعهم الصحية والتأكد من توفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لتماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية انطلاق قافلة مساعدات انسانية إلى قطاع غزة وعلى متنها نحو ٤٠ طن من المواد الغذائية وذلك لرفع العبء والمعاناة عن أهالي القطاع.

وتشهد محافظة الإسماعيلية منذ أكتوبر الماضي حراكا شعبيا وعلى المستوى الرسمي لرفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة. وتنظم منظمات العمل المدني حملات مستمرة وقوافل مساعدات طبية وغذائية تتوجه لقطاع غزة .