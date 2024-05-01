إسعاد يونس: الشباب في مقدمة الزوار بمعرض أبو ظبي الدولي

أعربت الفنانة إسعاد يونس، عن سعادتها بحضور معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33، وأثنت على تنظيم المعرض وحضور الشباب به.

الحضور رائع ومتحضر رغم الزحام الشديد

وأضافت خلال لقاء لـ"القاهرة الإخبارية" على هامش معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33: "أنا مبسوطة جدا، الحضور رائع ومتحضر رغم الزحام الشديد، والمصريين مكتسحين سواء بالمساهمين أو النشطاء، والمعرض منظم للغاية والأجنحة كثيرة للغاية وكذلك المعروضات".

وتابعت: "مصر موجودة بحكم عمرها، وممتنون باهتمام معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بمصر، وهو وضع طبيعي بين الأشقاء"، موضحة أن سيرة نجيب محفوظ تعيدنا من جديد، لأن مصر بها قامات ستظل تضع لمصر علامة مميزة مدى العمر وليس فقط في الماضي، وبذلك معاني جميلة للغاية.

تواجد الشباب في المعرض يدل على أن جيل الشباب يرغب في الكتاب الورقي

واستطردت: "تواجد الشباب في المعرض يدل على أن جيل الشباب يرغب في الكتاب الورقي وليس الإلكتروني فقط، لأن الكتاب يعد طقسا حضاريا وثقافيا، ومهما حاولت أشياء أن تتغلب عليه فسيظل طقسا حضاريا".

وأكدت أن الشباب بدأ في الاهتمام بالكتاب لأنهم بدأوا في نشر وكتابة الكتب مهما كان اختلافنا أو اتفاقنا مع مواضيعها، والمهم هو عودتهم للكتاب، "أتمنى أن يكون لدى الشباب ثقافة الكتاب بجوار الثقافة الالكترونية".