بسبب فرن بلدي.. حريق يلتهم منقولات منزلين بالبلينا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع في منزل مكون من طابق واحد بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وامتدت النيران إلى منزل آخر مجاور له نتج عنه إحتراق منقولات المنزلين دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بنشوب حريق بأحد المنازل وامتداد النيران لمنزل مجاور له بدائرة المركز دون حدوث إصابات .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بإفلاق النخيل ملك "عبد الباسط . د . م . س" 48 سنة مزارع يقيم بذات الناحية وامتدت النيران لمنزل مجاور بذات المكونات ملك "حسين . ع . م . ع" 51 سنة مزارع يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة .

انحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل وبسؤال مالكي المنزلين قررا بمضمون ما سبق وأضافا أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق نتج عنه مصرع حاصل على دبلوم في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة المركز وإصابة نجل شقيقته في العقد الرابع من العمر بكسر بعظام بعظام الجمجمة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز أنه أثناء سير السيارة "ملاكي" قيادة "عاصم . ب . ا" 50 سنة حاصل على دبلوم يقيم دائرة المركز إختلت عجلة القياده بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه نجل شقيقته "إبراهيم . ا . ا" 38 سنة عامل يقيم بذات الناحية باشتباه كسر بعظام الجمجمة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .