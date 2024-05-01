انتصار السيسي في عيد العمال: أتوجه بالشكر لكل الأيادي التي تبني

تقدمت انتصار السيسي، في عيد العمال، بالشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن، وفقا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وكانت هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، المصريين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي - "عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".