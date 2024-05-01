أزهر الغربية يجرى التصفيات النهائية لمسابقة الأزهرى الصغير

أجرت اليوم منطقة الغربية الأزهرية تصفيات المسابقة السنوية للأزهرى الصغير، بحضور فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، وذلك بديوان عام المنطقة، وفق الضوابط والشروط المعلن عنها من قطاع المعاهد الأزهرية.

يُشرف على تنفيذ المسابقة بهية رسلان، مدير إدارة رياض الأطفال، والشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، وتهدف المسابقة إلى الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وغرس حب القرآن الكريم في نفوس الصغار والتحلى بأخلاقه، بالإضافة لتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر الشريف.

ويتم توثيق الاختبارات عن طريق الحاسب الآلى والكاميرات، بإدارة الكمبيوتر التعليمي لتحقيق الشفافية وحرصا على حقوق التلاميذ، هذا وسيتم تصعيد الطفل الفائز إلى التصفيات النهائية بقطاع المعاهد الأزهرية.