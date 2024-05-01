"صحة أسيوط" دورات تدريبية على أعمال المبادرات الرئاسية بمشاركة 450 ممرضة

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه حرصا من كافة الإدارات بالمديرية على تطوير العمل بالمبادرات الصحية الرئاسية والحفاظ على جودتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، جرى تنفيذ دورات تدريبية للأطقم العاملة بالمبادرات الصحية على أعمال المبادرات الرئاسية، وقام بالتدريب متخصيين من وزارة الصحة بمكتب مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، بحضور الدكتورة نهي عبد الله منسق عام المبادرات الصحية بأسيوط، وذلك بقاعات مركز تدريب مديرية الصحة بالمحافظة.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة للمشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، إنه جرى التدريب على أعمال مبادرات دعم صحة المرأة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، أنه جري استهداف أكثر من 450 متدربًا من الأطقم العاملة بالمبادرات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، وأعضاء فرق الإشراف بالإدارات الصحية ومديرية الصحة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهي عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بأسيوط انه تقام حاليا دورات تدريبية تنشيطيه علي أعمال المبادرات الرئاسية بوحدات الدمج والتي تبلغ 156 وحدة بالمحافظه.

جاء ذلك بناء علي حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير منظومة الصحة والتعليم والتدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة جميع فئات الأطقم الطبية بالمحافظة.