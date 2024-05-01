تفاصيل انخفاض أسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات من بنك "نيشن وايد" البريطاني، اليوم الاربعاء انخفاضا غير متوقع في أسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل المنصرم.

ووفقا لـ "رويترز"، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد انخفاض بنسبة 0.2% في مارس، وكان استطلاع أجرته رويترز أشار إلى زيادة بنسبة 0.2%، وعلى الأساس السنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.6% من 1.6%.، وتشير الأرقام إلى بعض الاعتدال في التعافي الأخير لنشاط سوق الإسكان، والذي شهد ارتفاع الموافقات على الرهن العقاري في مارس إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2022.

وقال روبرت جاردنر، كبير الاقتصاديين في نيشن وايد: "من المرجح أن يعكس التباطؤ الضغوط المستمرة على القدرة على تحمل التكاليف، مع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأشهر الأخيرة، مما يعكس الانخفاض الحاد الذي شهدناه في مطلع العام، وأن أسعار المنازل الآن أقل بحوالي 4٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في صيف عام 2022".

وعلى صعيد أخر أظهرت بيانات جمعتها المكاتب العقارية لبنك "بي.إن.بي باريبا" أن المستثمرين الأمريكيين يشترون العقارات التجارية في لندن بأسرع معدل في ثماني سنوات، متأثرين بمؤشرات على أن السوق في بريطانيا يتعافى بشكل أسرع من سوق الولايات المتحدة الأكثر تضررا، حيث انخفضت قيمة العقارات التجارية ومبيعاتها على مستوى العالم في السنوات الأخيرة بما في ذلك في بريطانيا، نظرًا لارتفاع تكاليف الاقتراض وإخلاء العمل بالمكاتب بعد الوباء "كورونا" إلى تآكل الاستثمارات، وارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.

وقال بنك بي إن بي باريبا العقاري إن اهتمام المستثمرين الأميركيين ببريطانيا يتزايد، بفضل "أساسيات التأجير" الأكثر جاذبية وقوة الدولار مقابل الجنيه الاسترليني، كما أن أسواق العقارات الأمريكية لا تزال غارقة في المخاوف بشأن أسعار الفائدة الثابتة، وعدم الاستقرار السياسي قبل الانتخابات الأمريكية.. بحسب "رويترز".

وأنفق المستثمرون المقيمون في الولايات المتحدة 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) على العقارات التجارية في لندن في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة ستة أضعاف عن العام السابق والأكثر منذ الربع الأخير من عام 2015.