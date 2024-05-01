تورم القدمين في الصيف.. اعرف الأسباب وأفضل طرق العلاج السريع

تورم القدمين والساقين أثناء ارتفاع درجات الحرارة يُعد أمرًا شائعًا يواجهه الكثيرون، حيث يشير تقرير نشر على موقع دان إيفرسون إلى عدة أسباب تتعلق بهذه المشكلة، مثل جفاف الجسم والوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

أسباب تورم القدمين في الصيف

يرتبط تورم القدمين بارتفاع درجة حرارة الجو، حيث يتسبب الضغط الشديد على الدورة الدموية في تراكم السوائل في الأطراف، وتُسهم الحرارة المرتفعة في زيادة تخزين الجسم للأملاح.

تقدم التقرير مجموعة من النصائح للتعامل مع تورم القدمين وانتفاخها، وتقليل حدتها، ومنها:

1. اختيار أحذية مناسبة لمقاس القدم وتفادي الأحذية الضيقة التي قد تزيد من الضغط على القدمين، كما يجب جعل الأحذية جيدة التهوية.

2. تجنب المشي حافي القدمين على الأرضيات الساخنة.

3. زيادة شرب الماء لضمان الترطيب الجيد للجسم، مما يساعد على منع الجفاف ويقلل من حدة التورم وتراكم الأملاح.

4. تجنب تناول الطعام المالح والاعتماد على الأطعمة الصحية التي تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم، مع الابتعاد عن الأطعمة المصنعة.

5. غسل القدمين بالماء البارد وتجفيفهما جيدًا.

6. الحرص على الترطيب الجيد للجسم وتجنب الجفاف والعطش.

7. الحفاظ على قدميك في الظل وتوفير التهوية الجيدة لهما، مع تجنب المشي على الرمال الساخنة أو الأرضيات ذات درجة حرارة عالية.

8. تجنب ارتداء الأحذية التي ترفع درجة حرارة القدمين وتزيد من الحرارة.

تلك النصائح تساهم في التخفيف من تورم القدمين والساقين خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وتعمل على تحسين الراحة والصحة العامة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.