موعد مباراة النصر والخليج في كأس الملك السعودي

يخوض فريق النصر مواجهة قوية أمام الخليج، مساء الغد، على ملعب الأول بارك بالرياض، في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

وكان النصر قد فاز على الخليج منذ أيام قليلة، بهدف نظيف في الدوري السعودي، ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب المسابقة، برصيد 71 نقطة، فيما يحتل الخليج المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

وتأهل النصر إلى نصف النهائي كأس الملك السعودي بعد فوزه على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي، بينما تأهل الخليج على حساب أبها بهدفين مقابل هدف.

وتأتي المباراة بعد استقالة مسلي آل معمر من رئاسة نادي النصر السعودي.

أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الشركة النصر وافقت على استقالة مسلي آل معمر بعد تقدمه بها في نهاية الشهر الماضي.



تابعت أن الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز العضو الذهبي بنادي النصر رغبة منه في الابتعاد من المشهد الرياضي، احتجاجًا على العديد من القرارات، وأخطاء وقع فيها مجلس إدارة العالمي.



أشارت التقارير أن استقالة رئيس النصر دخلت في إجراءات تسليم المهام ونقل الصلاحيات في الفترة الماضية، وتمت المفاهمة مع إدارة الشركة في وقت سابق على أن يكون هذا الأسبوع الأخير لمسلي في مجلس إدارة الشركة.