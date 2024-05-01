إستقرار الأحوال الجوية بمحافظة البحيرة اليوم الأربعاء

تسود حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية، بقري ومدن محافظة البحيرة اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، مع طقس مائل إلي الحرارة نهارا ، لطيف ليلا علي كافة الأنحاء، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 31 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغري 14 درجة مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة 52%.

وإختفت السحب المنخفضة والمتوسطة من سماء المحافظة، مع سطوع الشمس بشكل دائم ونشاط للرياح الخفيفة إلي المتوسطة بقري ومدن المحافظة، وتتراوح سرعتها مابين 22إلي 23كم/ساعة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء في الطرق السريعة التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة، مثل الطريقان الزراعي والصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة .

وشهد ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجد أعداد كبيرة من الصيادين منذ الصباح الباكر، داخل الميناء تمهيدًا لممارسة أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك ، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات .

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوا الخضروات مثل البطاطس والبسلة ، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة ، الي مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ،بالإضافة إلي إستمرار حصاد محصول القمح وتوريدة إلي شون وصوامع المحافظة .

وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبر ماكينات الري ، بعد توقف سقوط الأمطار منذ أيام طويلة.

ومن جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة ، بتنفيذ حملات مكثفة علي المعديات والمراكب النيلية بكافة أنحاء المحافظة ، لمتابعة مدي إلتزام أصحاب تلك المعديات والمراكب بالأعداد القانونية من الركاب، وكذلك حصولهم علي التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .