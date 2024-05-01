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الأربعاء 01 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر فجر اليوم

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

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وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت منازل تعود لعائلة أبو علاء داهوك، واعتقلت الشاب اسماعيل عماد داهوك، وحطمت مركبة تعود للعائلة.

في سياق متصل قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من قرى وبلدات الجنوب اللبناني، بحسب القاهرة الإخبارية.


وأفادت مصادر ميدانية للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت غارات على بلدات العديسة ويارون وعيتا الشعب ومدينة الخيام.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الحي الجنوبي لمدينة الخيام وأطراف بلدات كفر حمام وراشيا الفخار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

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