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الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة وما يشهده  العالم من صراعات تؤثر على سعر المعدن الاصفر.

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"التموين" تتوقع المزيد من تراجع سعر الذهب في مصر (فيديو)

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سعر الذهب اليوم 30 - 4 - 2024.. عيار 24 بيع 3497 جنيه


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأربعاء: 
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3485 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيهًا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيهًا.
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 24400 جنيهًا.
قرارات البنك المركزي 
في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضلًا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي
الاقتصاد المحلي
ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

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