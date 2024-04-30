سعر الذهب اليوم 30 - 4 - 2024.. عيار 24 بيع 3497 جنيه

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر باستمرار، حيث يشهد سعر المعدن الأصفر تذبذبا خلال الفترة الأخيرة ما بين الارتفاع والانخفاض، لكن بشكل عام انخفض سعر الذهب بعد ارتفاعات متتالية.

أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 30 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,497 جنيه شراء 3,531 جنيه

عيار 22 بيع 3,206 جنيه شراء 3,237 جنيه

عيار 21 بيع 3,060 جنيه شراء 3,090 جنيه

عيار 18 بيع 2,623 جنيه شراء 2,649 جنيه

عيار 14 بيع 2,040 جنيه شراء 2,060 جنيه

عيار 12 بيع 1,749 جنيه شراء 1,766 جنيه

الأونصة بيع 108,761 جنيه شراء 109,827 جنيه

الجنيه الذهب بيع 24,480 جنيه شراء 24,720 جنيه

الكيلو بيع 3,497,143 جنيه شراء 3,531,429 جنيه

سعر الذهب

قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر، كما تختلف سعر المصنعية من محل لاخر ومن منطقة لاخرى.

وتتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر يوم غد.

يأتي هذا في ظل توقعات بإشارات لمزيد من التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي وترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على أسعار الذهب.

فشل سعر أونصة الذهب في اختراق المستوى 2340 دولار للأونصة ليعود السعر إلى الهبوط بدعم من مؤشر الزخم ليكسر منطقة 2325 – 2320 دولار للأونصة والتي تشمل الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة.

ونجح في كسر حاجز ال 2300 دولار ووصل الان إلى 2595 دولارا.