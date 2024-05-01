شاهد.. حجازي يطلب من مروان الصحفي استفزاز علي البليهي

طلب أحمد حجازي من مروان الصحفي زميله في صفوف الاتحاد محاولة استفزاز علي البليهي لاعب الهلال خلال مباراة الفريقين أمس ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز السابع على الاتحاد خلال هذا الموسم في جميع البطولات، وواصل تفوقه على النمور، وحسم بطاقة تأهله إلى المباراة النهائي لملاقاة المتأهل من النصر والخليج.

ورصدت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة محاولة حجازي دفع زميله مروان الصحفي على البليهي لاستفزازه وإخراجه عن شعوره، في الوقت الذي كان يعاني فيه الاتحاد من تأخر النتيجة ويقترب من مغادرة البطول.

الاتحاد السعودي يستقر على بقاء هذا الثلاثي الأجنبي

استقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي على بقاء ثلاثي أجنبي ورحيل جميع الأجانب الآخرين في قائمة النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق.

وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم أن تأكد بقاء الثلاثي الأجنبي ( كريم بنزيما – نجولو كانتي - فابينهو ) فقط مع فريق الاتحاد الموسم المقبل، ورحيل جميع الأجانب الآخرين ".

وأضافت التقارير أن الاتحاد سيتعاقد مع 7 لاعبين أجانب عالميين، ضمن خطة دعم الفريق خلال الصيف المقبل.