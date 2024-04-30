أسعار صرف الدولار الأمريكي في منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً خلال منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 30 أبريل، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

الين يقفز مقابل الدولار وسط شكوك حول تدخل السلطات

الدولار

ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، وأشار متعاملون إلى تدخل مكثف لبيع الدولار من قبل بنوك يابانية بعد أن انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها في 34 عاما في وقت سابق من اليوم.

وانخفض الدولار إلى 155.25 ين في حركتين مفاجئتين نقلته من مستوى 160.245 إلى حوالي 158 ثم أقل بعد ذلك.

بلغ سعر الين 155.86 ين مرتفعا 1.6% في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.

وكانت الأسواق تترقب تدخلا من جانب السلطات اليابانية لاحتواء انخفاض الين الذي هبط بنحو 11% تقريبا هذا العام.

وتحرك الين نحو 3.5 ين بين 158.445 و154.97 يوم الجمعة مع تعبير المتداولين عن خيبة أملهم بعد أن أبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير، كما أنه لم يقدم مؤشرات تذكر بشأن خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية، وهي خطوة ربما كانت ستساعد في الحد من تراجع الين.

يأتي التدخل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار يومي 30 أبريل/نيسان والأول من مايو أيار، إذ يتوقع المستثمرون بالفعل تأخير تخفيضات أسعار الفائدة الاتحادية بعد أن أظهرت عدة بيانات للتضخم أن لا يزال مرتفعا ومع تأكيد مسؤولين من بيهم رئيس المجلس جيروم باول بأن حتى خطط تأخير الخفض تعتمد على البيانات.

وتسببت حركة الين في ارتفاع اليورو والإسترليني لكنهما ظلا بالقرب من النطاقات التي سجلاها خلال جلسة متقلبة يوم الجمعة. وبلغ الإسترليني 1.2541 دولار مرتفعا 0.4%.