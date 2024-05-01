أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، من حالة الطقس، موضحًا أن الطقس السائد اليوم الأربعاء غائم جزئياً، وغائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية.

رياح جنوبية شرقية

وأضاف المركز، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب حتى صباح الخميس، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ساعة.

بحر خفيف الموج

وتابعت، البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً مساء في الخليج العربي ويكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

طقس غير مستقر

وأوضح، الطقس غير مستقر غدًا الخميس وتتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 65 كم/س، والبحر مضطرب الموج، وشديد الاضطراب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.