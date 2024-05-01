تحرير 23 محضر ضد محلات بيع الفسيخ بالقليوبية

مع اقتراب شم النسيم..

قامت إدارة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، بالمرور علي 21 منشأه لعرض وبيع الأسماك المملحة، وتم سحب 29 عينه من الرنجة والفسيخ والملوحة وتم ارسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

كما تم تحرير 23 محضر للمنشآت لمخالفة الشروط الصحية وعدم حمل شهادة صحية لمتداولي الأغذية، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بتلك المنشآت، بالإضافة إلي إعدام ٣٣ كيلو جرام من الرنجه والفسيخ لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية.

وتم التوصية وإخطار الجهات المختصة بوجود 6 منشات تدار بدون ترخيص، وجاء ذلك تحت إشراف دكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، وقام بالمرور دكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية، وسامي رجب مراقب أول الأغذية بالقليوبية، وذلك بالتعاون مع فريق الأغذية بالإدارات الصحية.

وفي سياق أخر - نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، برنامج "دورة التنمية السياسية للشباب" من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بحضور الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية و١٠٠عضو ببرلمان الشباب بإدارات " طوخ ، القناطر ، قليوب ".

دورة التنمية السياسية للشباب..

حاور البرنامج اليوم الدكتور محمد حجازى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ،تحدث عن انواع الحريات الأربعه وهى حرية الكلام والتعبير وحريه الفاقه والتحرر من الخوف" ومن اهمهم حرية الرأي وحرية التعبير والحق في التنميه والمساواة حيث ظهر لفظ التنمية عام ١٩٤١ وفي عام ١٩٧١ ظهر لفظ التنمية السياسية بمعني التحديث وهي الانتقال من مرحلة التحول الديمقراطي الي مرحلة البناء الديمقراطي .

كما تناول مراحل التحول الديمقراطي وأن التحول الديمقراطي يتركز علي:التأكيد علي أن السيادة للشعب وحده طبقا للمادة رقم(٤)في الدستور السيادة للشعب وحده يحمي بلده ويصونها بنفسه والشعب هو مصدر كل السلطات، توسيع نطاق المشاركة السياسية طبقا للمادة(٨٧) المشاركه في الحياة السياسية واجب وطني

و أشار الى عدة نقاط وهى عدد مقاعد مجلس النواب المصري الحالي ٥٩٦ مقعد يمثل الشباب من ٢٥ الي ٤٥ سنة ثلث المقاعد والمرأة ١٦٢ مقعد وذوي الاحتياجات ٨ مقاعد وعدد مقاعد الشيوخ ٣٠٠ مقعد المرأه تمثل ١٠% من المقاعد.