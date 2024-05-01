الهلال السعودي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد فوزه علي الاتحاد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تحقيق رقم تاريخي بعد أن فاز على نظيره الاتحاد، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الاتحاد، في دور نصف نهائي كأس الملك، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء.

وتمكن الهلال من أن يحقق 7 انتصارات متتالية على الاتحاد في كل المسابقات للمرة الأولى في التاريخ وفي موسم واحد فقط.



ويستعد الهلال لمواجهة نظيره التعاون في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال ضد التعاون، يوم الجمعة الموافق 3 مايو، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 80 نقطة.