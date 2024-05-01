لليوم الثاني على التوالي.. أمطار رعدية بمدن جنوب سيناء

اشارات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء ️يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما شهدت منطقة سانت كاترين أمس تساقط أمطار مُتفاوتة الشدة وصلت إلى رعدية، سبقها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية المُمطرة، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

خبراء هيئة الأرصاد الجوية..



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمي و الصغرى المتوقعة يوم الأربعاء 1 مايو :

القاهرة الكبرى و الوجه البحري العظمى 29 والصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 23 و الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 33 و الصغرى 24

شمال الصعيد العظمى 30 و الصغرى 16

جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 22