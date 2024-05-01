فحص 37 سائقا للكشف عن المخدرات أعلى الطرق

تمكن قطاع الأمن االعام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 28 حادث تجارة المخدرات والسرقات، و31 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و321 تاجر مخدرات بحوزتهم 275 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى50 فردًا محليَّ الصنع.

وحررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 22 ألف مخالفة مرورية وفحص 37 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم بالإضافة إلى إعادة 3 سيارات ودراجة نارية مسروقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

ومن جهة اخرى تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ باشراف اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط كمية من الأعلاف الحيوانية.

مجهولة المصدر، بدون مستندات، في مصنع أعلاف بمركز دسوق، وضبطت حملة التموين بقيادة المقدم أحمد بسيوني سالم، رئيس مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، المدعو، ح.ج.أ، 37 سنة، صاحب مصنع أعلاف حيوانية، وبحوزته في المصنع 6 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بدون بيانات ولا فواتير.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جهة اخرى شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

ضبط قضايا المخدرات

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (290) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (317) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (159,808كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (75,550كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,974 كيلو جرام).كمية من مخدرالهيدرو وزنت (21,010 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (3,120 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (1,944 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,240 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (563جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (40 جرام).(240) أمبول مخدر.عدد (9229) قرص مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.







