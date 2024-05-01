وكيل شباب القليوبية يستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لتفقد مركز التخاطب بالقناطر الخيرية

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتفقد موقع انشاء مركز التخاطب وصعوبات التعلم بنادى القناطر الخيرية “تحت الانشاء” في ضوء مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ).

ويضم الوفد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم(رئيساً للوفد)، أسعد حواس الصديد مدير مكتب المشاريع بالمؤسسة، محمد سالم الشبيبي مدير إدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة، المهندس عبد الرحمن عيضه الجابري مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، محمود محمد الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، نوال علي الشامسي مدير مكتب الإتصال والتسويق، معصومه السيد الهاشمي رئيس قسم الخدمات العامة، فاطمه عوض المعمري إداري بالمؤسسة ، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة حضر الدكتور محمد عبدالستار، الدكتورة هدى أبوضيف، الدكتور عمر السيد مسئولى مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة .

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية باهتمام الدولة المصرية بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، معرباً عن شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وما يوليه من رعاية كاملة لهم وفتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتنفيذ المشروعات الخاصة بذوي الهمم وممارسة الأنشطة المتنوعة ودمجهم ومشاركتهم بها.

كما أعرب الصبروط ، عن مدى تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا على ما تقدمه من دعم لمصر على كل الأصعدة والمستويات، تأكيدا على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والإخوة بين الشعبين الشقيقين .

وأثنى الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم السيد عبد الله الحميدان، على حفاوة الاستقبال ومستوى الخدمات المقدمة لذوى القدرات والهمم وأسرهم داخل المراكز، ومدى الإقبال المتزايد من قبل أولياء الأمور واهتمامهم بهؤلاء الأطفال خلال المرحلة الأولى من إنشاء مراكز التخاطب ، وأشار عبدالله الحميدان إلى أن مؤسسة زايد العليا بصدد مضاعفة عدد المراكز خلال المرحلة الثانية نظرا النجاح الذى قدمته المراكز من تقديم الخدمات لذوى الهمم فى المرحلة الأولى ولضمان وصول الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين بجميع المحافظات

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم 4 مراكز للتخاطب خلال المرحلة الأولى وهى مراكز كفر الجزار ببنها ، مساكن اسكو بشبرا ، العمار بطوخ ، الاحراز بشبين القناطر ، وبصدد انشاء 3 مراكز جديدة فى المرحلة الثانية وهى مراكز نادى القناطر الخيرية ، مركز شباب كوم الاطرون ومركز الامل للتنمية الشبابية بالخانكة ويتم تجهيز هذه المراكز بأحدث الأدوات والأجهزة والمدربين والأخصائيين، لتقديم العديد من الخدمات لأصحاب الهمم منها جلسات التخاطب، تعديل السلوك، تنمية المهارات، وصعوبات التعلم، التكامل الحسي"، بالإضافة إلى التقييم النفسي وتقديم المشورة وجلسات توعوية لأولياء أمور ذوي الهمم عن المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم، بهدف خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم.