مبادرة جديدة لتخفيض أسعار الخضروات بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار الخضروات والسلع، بمركز ومدينة طوخ من خلال معرض “أسعار على قد الإيد”، والذي شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين على منتجات المعرض، والمبادرة في الساعات المبكرة من افتتاحه اليوم، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات، وكيلو الخيار 7 جنيهات.

وأشار محافظ القليوبية إن المبادرة تستمر ثلاثة أيام بمركز ومدينة طوخ، ويتم من خلالها عرض منتجات الخضروات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تترواح بين 20 و 40% مشيرًا إلى أن رضا المواطن البسيط ورفع العبء عن كاهله من أهم أولويات القيادة السياسية.

أنه يتم متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أنه وجه تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع مُشددًا على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يراعي ظروف المواطنين ويُخفف من الأعباء المالية عليهم، وشدد المحافظ على استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لِضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشان، مُشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تهدد استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطنين.