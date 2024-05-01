الأربعاء 01 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رمضان السيد: علي معلول ليس له بديل في الأهلي

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهم مفاتيح لعب القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

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رمضان السيد: الإسماعيلي ليس في أفضل حالاته قبل مباراة الأهلي


وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" علي معلول ليس له بديل في الأهلي واتمني يستمر بنفس المستوي مع القلعة الحمراء في المواسم القادمة".

وتابع رمضان السيد: " من وجهة نظري أن علي معلول مفتاح لعب لا غنى عنه في الأهلي ولابد من استمراراه مع القلعة الحمراء وتجديد عقده في الفترة المقبلة ".

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