رمضان السيد: علي معلول ليس له بديل في الأهلي

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهم مفاتيح لعب القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.



وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" علي معلول ليس له بديل في الأهلي واتمني يستمر بنفس المستوي مع القلعة الحمراء في المواسم القادمة".

وتابع رمضان السيد: " من وجهة نظري أن علي معلول مفتاح لعب لا غنى عنه في الأهلي ولابد من استمراراه مع القلعة الحمراء وتجديد عقده في الفترة المقبلة ".