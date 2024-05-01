محمد صبحي: الإسماعيلي يواجه اختبار قوي أمام الأهلي

أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، أن مباراة الفريق ضد النادي الأهلي، في الدوري المصري ستكون قوية للغاية وممتعة جماهيريًا.

وتابع صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، والأهلي يدخل اللقاء وهو يستعد لنهائي إفريقيا ويحتاج للثلاث النقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف محمد صبحي: "الإسماعيلي سيكون أمام اختبار قوي والمباراة بالنسبة له لا بد من الفوز بها، خاصةً مع وضعيته الصعبة في جدول الترتيب".

