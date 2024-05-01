الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صبحي: الإسماعيلي يواجه اختبار قوي أمام الأهلي

محمد صبحي
محمد صبحي

أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، أن مباراة الفريق ضد النادي الأهلي، في الدوري المصري ستكون قوية للغاية وممتعة جماهيريًا.

txt

جلسة خاصة مع مدافعي الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

وتابع صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، والأهلي يدخل اللقاء وهو يستعد لنهائي إفريقيا ويحتاج للثلاث النقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف محمد صبحي: "الإسماعيلي سيكون أمام اختبار قوي والمباراة بالنسبة له لا بد من الفوز بها، خاصةً مع وضعيته الصعبة في جدول الترتيب".
 

الجريدة الورقية