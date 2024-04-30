جلسة خاصة مع مدافعي الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ، استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها، غدا، الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

شهد المران حالة من التركيز الكبير بين اللاعبين، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة من أجل إسعاد الجماهير.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، جلسة مع المدافعين لمعالجة بعض الأمور الفنية، لتجنب الأخطاء في لقاء الغد.

وخاض حراس المرمى، بقيادة مصطفى كمال، تدريبات خاصة حول كيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات.