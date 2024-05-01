محافظ جنوب سيناء يستعرض مقترح أنشطة لزيادة الجذب السياحي بشرم الشيخ

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، " أوجينيو بريتوني" مالك فندق دومينا كورال باي بشرم الشيخ، يرافقه المستشار وليد زكريا المستشار القانوني للمجموعة.

من جانبه أشاد برياتوني بما تم تحقيقه من طفرة يشيد بها جميع السائحين القادمين لزيارة شرم الشيخ.

كما أشار لحصول المحافظ علي جائزة " رجل العام" لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم، وكذا حصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية امن ة للزيارة في العالم ، مؤكدا ان ذلك ما دفعه لزيادة استثماراته ومساهماته كقطاع خاص في تنمية وتطوير شرم الشيخ، وعرض مخططات لمشروع سياحي ضخم يشمل العديد من المقومات الجاذبة للسياحة سواء رياضية او سياحة التسوق والترفيه.

من جانبه اكد محافظ جنوب سيناء انه داعم اساسي للجادين من رجال الأعمال المتميزين والذين اثبتوا جديتهم لتميزهم في ادائهم وتقديم الخدمات السياحية للسياح، ووعد بدراسة المشروع وعرضه علي الجهات المعنية والمختصين.