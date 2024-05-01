محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم في مكتبه، وفدًا من اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح رئيس اللجنة وعضوية هدى عوض عضو اللجنة، وتهدف الزيارة إلى رصد ومتابعة جهود الدولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين في محافظة جنوب سيناء، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء أكد محافظ جنوب سيناء، على اهتمامالدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، خاصةً الحقوق الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين..

وأشار المحافظ إلى أن محافظة جنوب سيناء تحظى باهتمام خاص من قبل الدولة المصرية،وذلك لما تتمتع به من موقع متميز وإمكانيات هائلة في مختلف المجالات، لافتا أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا في المحافظة، والتي تساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان، وخاصةً في مجال الحقوق الاقتصادية.مؤكدا على أهمية دور محافظة جنوب سيناء في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم برصد ومتابعة جهود الدولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين في المحافظة، وذلك من خلال عقد لقاءات مع مختلف الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

حضر اللقاء محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهدى عوض، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد طلعت الباحث بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات التنفيذية في محافظة جنوب سيناء.