الزمالك يكشف آخر تطورات إيقاف القيد

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، إن قرار الاتحاد الدولي ضد النادي بإيقاف القيد، يرفع في حالتين إما تسديد الغرامة أو تسويتها، معقبا: "نتحدث مع خالد بوطيب على تقسيط الغرامة، أو التسوية من قبل صدور الحكم.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قضائية“ON" مساء اليوم: “بنتكلم مع خالد بوطيب عن الجدولة عبر سداد جزء ثم تقسيط المتبقي من خلال إتفاق تسوية ووفور الوصول لاتفاق يتم إرسال الاتفاق للفيفا فيتم تلقائياً رفع الايقاف”.

لدينا القدرة والوقت والصبر للوصول لاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب



وأردف عضو مجلس إدارة الزمالك: "نعمل على رفع إيقاف القيد سواء كنا محتاجين صفقات أو مش محتاجين في كل الاحوال محتاجين ده لأنه لايليق بناي الزمالك أن يكون لديه إيقاف".



وتابع: "لدينا القدرة والوقت والصبر للوصول لاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب قبل فتح باب القيد للموسم القادم وهذا يتحدد وفقا للدوري المصري".

وعلق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، على أزمة المحترف خالد بو طيب وإيقاف القيد عن النادي.



وقال متحدث الأبيض:

- أزمة بوطيب؟ حاجة تغيظ وتضايق ومش كورة بس.. كمان مصر كانت أولى بالدولارات اللي اتصرفت في الصفقة دي قبل نادي الزمالك.



- نحن في مفاوضات مع محامي اللاعب لجدولة المبلغ.. والفترة المقبلة سنكثف مجهوداتنا من أجل حل أزمة بوطيب.

- اللي حصل في 14 قضية على نادي الزمالك أخطاء إدارية فادحة كانت تستحق المساءلة.

- احتفال مصطفى شلبي؟ مصطفى كان بيجري على مدرج يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا ومجلس الزمالك والفيديو كاشف أن مصطفى كان يشير إلى أن الزمالك في قلبه.