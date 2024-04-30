تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك الأساسيين على هامش المران

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة دريمز الغاني الأخيرة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بشكل أساسي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاضت هذه المجموعة العديد من التدريبات التأهيلية والاستشفائية المتنوعة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق، لعلاج الإرهاق بسبب رحلة السفر من غانا إلى القاهرة عقب المباراة .

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني اكتفاء هذه المجموعة بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيل دون المشاركة في باقي فقرات المران.

وفي نفس السياق خاض محمد عواد حارس المرمى مجموعة من التدريبات التأهيلية الخفيفة سواء بالكرة أو بدونها تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق، واكتفي الحارس بهذه الفقرة دون المشاركة في المران الجماعي .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.