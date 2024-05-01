موعد مباراة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد في مباراة مارثونية جمعت بين الفريقين.

فاز الهلال على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

افتتح ميشيل التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 25 من عمر المباراة ونجح المغربي عبد الرازق حمدلله في التعادل لـ الاتحاد بالدقيقة 67.



واستطاع سعود عبد الحميد تسجلي الهدف الثاني في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

موعد مباراة الهلال في نهائي كأس الملك

من المقرر ان تقام مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 31 مايو 2024، على أن يستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وينتظر الزعيم في النهائي المتأهل من مباراة النصر والخليج والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.