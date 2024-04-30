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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساني يتعادل لبايرن ميونخ أمام ريال مدريد

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

أدرك فريق بايرن ميونخ الألماني التعادل أمام نظيره ريال مدريد لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة النارية التي تجمعهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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ريال مدريد يتقدم على بايرن ميونخ بهدف فينسيوس في الشوط الأول

وأحرز ليروي ساني هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد توغل مميز ومجهود فردي داخل منطقة جزاء الريال.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد 

حراسة المرمى: أولريتش.
خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - ماتياس دي ليخت -كيميش.
خط الوسط: جروتزيكا - بافلوفيتش - توماس مولر.
خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - جنابري.

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