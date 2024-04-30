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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإتحاد السكندري يتخطى الزمالك ويواجه الأهلي في نهائي كأس السلة

مباراة الإتحاد والزمالك
مباراة الإتحاد والزمالك

حقق فريق الإتحاد السكندري لكرة السلة فوزاً مسحقاً على نظيره الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة.

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الأهلي يفوز على الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس السلة

قدم نجوم زعيم الثغر عرضاً قوياً خاصة في الفترة الثانية التي حسمت المباراة لصالحهم بعد وصول الفارق لـ 19 نقطة.

ونجح الإتحاد في الحفاظ على تقدمه في الفترتين الثالثة والرابعة رغم محاولات لاعبو الزمالك لينهي المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط بنتيجة 74-68.

ويواجه الإتحاد نظيره الأهلي مساء بعد غدٍ الخميس في نهائي البطولة بعد تغلب الأخير على الجزيرة في المباراة المثيرة التي جمعتهما في نصف النهائي.

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