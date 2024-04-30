تريزيتش : لا للثأر من باريس سان جيرمان و ايقاف امبابي صعب

قال ايدن تريزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني ان فريقه لا يهتم كثيرا بالثأر من باريس سان جيرمان الفرنسي لخسارته أمامه في الدور الاول لبطولة دوري أبطال أوربا لهذا الموسم عندما يلتقي الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا مساء الاربعاء.

وكان بروسيا دورتموند قد واجه باريس سان جيرمان في الدور الأول عندما كان الفريقين ضمن مجموعة الموت التي كانت تضم الى جانبهما كل من اي سي ميلان الإيطالي ونيوكاسل الأنجليزي وتعادل الفريقين ذهابا بهدف لكل فريق بينما فاز الفريق الفرنسي على ملعبه بهدفين مقابل لاشىء .

ويسعى اسود الفيستفاليا لتحقيق انتصار كبير على منافسهم باريس سان جيرمان عندما يستضيفوا البطل الفرنسي على ملعب سيجنال ايدونا بارك مساء الاربعاء في محاولة لبلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخ بروسيا دورتموند بعدما سبق له حصد اللقب بالفوز على اليوفنتوس الايطالي بهدفين لهدف عام ١٩٩٧ ثم خسر اللقب عام ٢٠١٢ امام بايرن ميونخ

وقال ايدن تريزيتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان: ربما نكون الفريق الاقل خبرة بين الفرق الاربعة التي تأهلت الى نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا لكننا الفريق الاكثر جوعا وتعطشا لاحراز اللقب لدينا فرصة كبيرة للفوز بالبطولة وعلينا أستغلالها .

وعن منافسة فريق باريس سان جيرمان قال المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند: فريق قوي للغاية . الكثيرين يتحدثون عن كيليان امبابي هو بالفعل لاعب كبير وسجل ٤٣ هدف في ٤٤ مباراة وهي نسبة تهديف ممتازة لكن باريس سان جيرمان ليس كيليان امبابي فقط .