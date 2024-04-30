قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه الذي يواجه نظيره الإسماعيلي مساء غدٍ الأربعاء في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة المارد الأحمر كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني-عمر كمال عبد الواحد- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست- وسام أبوعلى