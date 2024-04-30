متلازمة التخمر الذاتي.. اكتشاف حالة نادرة تجعلك سكرانًا من دون شرب الكحول (تغاصيل)

ظهرت براءة رجل بلجيكي الجنسية من تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بعد اكتشاف معاناته من متلازمة التخمر الذاتي (ABS)، وهي حالة نادرة ينتج فيها الجسم الكحول بشكل طبيعي.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو"، المحكمة في بلجيكا نظرت في قضية الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، حيث اتُهم بالقيادة تحت تأثير الكحول بشكل متكرر. ولكن في جلسة المحكمة في 22 أبريل، تمت تبرئته بعد أن أجرى ثلاثة أطباء فحوصات مستقلة وتأكدوا من تشخيصه بمتلازمة التخمر الذاتي.

متلازمة التخمر الذاتي

وفي صدفة غير محظوظة، كان المتهم يعمل في مصنع للجعة، وفي أبريل 2022، تم اختباره مرتين وتبين أن مستوى الكحول في دمه تجاوز الحد القانوني في بلجيكا بشكل كبير، وفي المرة الثانية تجاوز الحد بأكثر من ثلاث مرات.

كان الرجل قد حكم عليه بغرامة وتعليق رخصة القيادة في عام 2019 لأسباب مماثلة. لكنه احتج على الحكم، مؤكدًا أنه لم يشرب الكحول ولم يكن على علم بحالته الصحية.

ما هي متلازمة التخمر الذاتي؟

متلازمة التخمر الذاتي (ABS) هي حالة نادرة تعرف أيضًا بمتلازمة تخمر القناة الهضمية الذاتي أو “مرض السكر”، وتؤدي هذه الحالة إلى تخمر الكربوهيدرات في المعدة وزيادة مستويات الإيثانول في الدم، مما يسبب أعراضًا تشبه تأثيرات الكحول.

تنتج الأعراض عندما يحول الجسم الأطعمة السكرية والنشوية إلى كحول، ويمكن أن تتسبب في آثار جانبية مشابهة لتناول الكحول أو لمخلفاته.

ووفقًا لعالمة أحياء سريرية، ينتج الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التخمر الذاتي نفس النوع من الكحول الموجود في المشروبات الكحولية، لكنهم عمومًا يشعرون بتأثيرات أقل.

لا يمكن للشخص أن يولد مصابًا بمتلازمة التخمر الذاتي، ولكن يمكن أن تسهم حالات مثل مرض كرون أو السمنة أو مرض السكري في ظهور هذه الحالة. يمكن أن يصاب الأطفال أيضًا بهذه المتلازمة، وذلك نتيجة لحالات مثل متلازمة الأمعاء القصيرة.

وفي الوقت الحالي، تم تشخيص 20 شخصًا فقط رسميًا بهذه الحالة حول العالم، ولكن هناك حالات أخرى غير محددة بالفعل تورط فيها مرضى متلازمة التخمر الذاتي مع القانون.

جدير بالذكر إنه لا يوجد اختبار مباشر محدد لتشخيص متلازمة التخمر الذاتي، ولكن يتطلب الأمر فحصًا أعمق لتحديد كمية الخميرة في الأمعاء. يمكن أيضًا إجراء اختبار على عينة من البراز أو تحدي الجلوكوز للتأكد من التشخيص.