مفيد للبشرة| طريقة عمل سلمون بدبس الرمان

سلمون بدبس الرمان من الأكلات الصحية الغنية بالأوميجا ٣ المفيده للبشرة والشعر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة تحضير سلمون بدبس الرمان

المقادير

- فيليه السلمون : 4 قطع (منزوع العظم مع الجلد)

- السكر البني : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- نشاء الذرة : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- دبس الرمان : ربع كوب

- الرمان : حسب الرغبة (حبّ / للتزيين)

- النعناع : حسب الرغبة (أخضر / للتزيين)





طريقة التحضير

اغسلي شرائح السلمون واتركيها حتى تجف.

اخلطي السكر مع الملح والنشا معاً، وافركي شرائح السلمون بالتتبيلة، ثم رُشي قليلاً من الفلفل الأسود.

سخني مقلاة غير لاصقة ومدهونة بالزيت على حرارة عالية، ثم ضعي شرائح السلمون،، واتركيها دقيقة إلى دقيقتين حتى تكتسب قشرته لوناً داكناً، ثم اقلبي شرائح السلمون، واتركيها على الجانب الآخر ليكتسب اللون أيضاً.

انقلي شرائح السلمون إلى صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت، وادهني كل شريحة بملعقة كبيرة من دبس الرمان، واطهي السمك في فرن محمى مُسبقاً على درجة حرارة 150 مئوية من 8-12 دقيقة أو حتى ينضج لحم السلمون.

اسكبي السلمون في طبق التقديم، وزيني بحبّ الرمان، والنعناع الطازج وقدميه ساخناً.





فوائد تناول السلمون

-1يقلل من ضغط الدم

سمك السلمون غني بشكل فريد بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وحمض إيكوسابنتاينيك (EPA) وحمض ديكوزاهيكسانويك وتساعد تلك الأحماض الدهنية على خفض ضغط الدم ، ومستويات الكوليسترول الضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





-2يساعد على فقدان الوزن

يعتبر سمك السلمون من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن لإحتوائه على نسبة هائلة من البروتينات الخالية من الدهون ويتم توزيع الدهون من خلال لحمها وتحتوي أسماك السلمون على دهون أقل تشبعًا من معظم اللحوم الحمراء مما يجعلها واحدة من أفضل رفقائك لفقدان الوزن الصحي.





3-يحسن الذاكرة

تساعد الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا3 الدهنية على زيادة حدة الدماغ وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظائف العقلية.





4-يتميز بخصائص مضادة للإلتهابات

خصائص سمك السلمون المضادة للالتهابات تجعله واحدًا من أكثر الأطعمة المفضلة في عالم الصحة والتغذية وهو منخفض في الأحماض الدهنية أوميغا 6 المؤدية للالتهابات والتي تتوفر بالفعل في النظام الغذائي الحديث.





5-هام لصحة الجلد

تناول سمك السلمون كجزء من نظامك الغذائي المنتظم قد يمنحك بشرة مشرقة حيث أن الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في سمك السلمون تشجع بشرتك على الاحتفاظ بالمياه، مما يجعلها ناعمة ونضرة وشابة.